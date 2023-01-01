Алёна Бронникова У оперного театра в Перми открылась фотовыставка о работниках образования Участие приняли педагоги из разных муниципалитетов региона Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В сквере у пермского Театра оперы и балета открылась фотовыставка о работниках образования «Слово о педагоге». Как сообщает правительство Прикамья, участие приняли педагоги из разных округов региона, в целом — 21 человек.

В состав экспозиции входят стенды с фотопортретами, цитатами учителей Пермского края о своей деятельности и с обращением главы региона Дмитрием Махониным. На каждом стенде есть QR-код, перейдя по которому, можно попасть на сайт и ознакомиться с историей жизни и работы педагога. Героев выставки выбирали дети-юнкоры. Планируется, что открыта она будет до конца осени.

«Самую высшую награду учителя получают от своих учеников. Мы гордимся этим проектом. По скверу будут гулять жители и гости региона, читать мысли наших учителей и вспоминать своих педагогов. Общественное признание профессиональных достижений работников образования очень важно и ценно», — сообщила на открытии министр образования и науки региона Раиса Кассина.

Материалы для выставки подготовили редакция газеты «Перемена-Пермь» и краевые СМИ. Организатором является Минобрнауки Прикамья. Как подчеркнули в ведомстве, идея заключается в подчёркивании особой роли педагога в формировании будущего региона и страны. Мероприятие проводится в рамках Года педагога и наставника, объявленного в 2023 году президентом России Владимиром Путиным.

В системе образования Пермского края сегодня работают почти 10,5 тыс. педагогов в детских садах, более 18 тыс. — в школах, 2,5 тыс. — в учреждениях среднего профессионального образования и более 3 тыс. — в вузах. Кроме того, в образовательных организациях занято около 2,6 тыс. психологов, логопедов, дефектологов и других узких специалистов.

Пресс-служба правительства Пермского края









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