Пермское УФАС возбудило дело из-за прекращения горячего водоснабжения инфекционной больницы Ресурс не подаётся с марта Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС поступила жалоба от ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница». Учреждение сообщило, что ООО «Елизаветинская больница» прекратило горячее водоснабжение корпусов лечебного учреждения по ул. Екатерининской, 224 в Перми.

Больница получала коммунальный ресурс через центральный тепловой пункт и бойлер, находящийся в распоряжении Общества.

Выяснилось, что ещё в марте 2023 года организация прекратила подачу горячей воды в инфекционную больницу, руководство которой отказалось оплачивать счета без законно утверждённого тарифа.

В антимонопольном ведомстве посчитали, что действия ООО «Елизаветинская больница» нарушают закон о защите конкуренции. было возбуждено антимонопольное дело. Его рассмотрение назначено на 15 сентября.

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