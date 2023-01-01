Максим Артамонов В Добрянке Фонд капремонта обязали через суд отремонтировать четыре дома Исполнение судебного решения контролирует прокуратура Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Добрянке местная прокуратура во ходе проверки обнаружила, что Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах долгое время не проводил капремонт четырёх домов домов, расположенных на территории Добрянского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурор внёс руководителю организации представления, которые были удовлетворены, однако нарушения длительное время не устранялись. В связи с этим прокуратура направила в суд иски, потребовав возложить на Фонд обязанность сделать капитальный ремонт в этих многоквартирных домах.

Добрянский районный суд удовлетворил требования прокурора. После вступления в силу судебных решений надзорное ведомство проконтролирует их фактическое исполнение.

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