Максим Артамонов В Пермском крае заработали 16 кабинетов медпомощи при психических расстройствах Там проходят реабилитацию и участники СВО Поделиться Твитнуть

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Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе регионального минздрава, до конца года в медучреждениях Пермского края планируется открыть 28 кабинетов медико-психологического консультирования. В следующем году их будет уже 35, а к концу 2026 года в регионе должно функционировать 50 таких кабинетов.

В минздраве пояснили, что 1 июля этого года в поликлиниках Прикамья постепенно внедряется новая структурная единица — кабинеты медико-психологического консультирования, которые «ещё в большей степени обеспечат доступность психиатрической помощи».

На сегодняшний день в регионе открыты 16 таких кабинетов. Они находятся в Перми, Верещагино, Губахе, Лысьве, Осе, Суксуне, Чернушке и Чусовом.

В ведомстве отметили, что «пациенты обращаются к специалистам с тревожными состояниями, нарушениями сна, посттравматическими расстройствами, тревожностью за близких, состояниями, вызванными утратой близких, проблемами на работе и в личных отношениях и т.п.».

Кабинеты медико-психологического консультирования начали внедрять по всей России с 1 июля. Их цель — оказание медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. За психологической помощью в них можно обратиться по полису ОМС.

В Пермском крае с 1 июля по 4 сентября было зарегистрировано 1747 посещений кабинетов медико-психологического консультирования. Из них 52 — непосредственно участники СВО и 54 — члены семей участников СВО.

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