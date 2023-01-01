Максим Артамонов Лишь 19% горожан считают Пермь лучшим городом для карьеры В 2014 году такого мнения придерживались 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил пермяков о том, считают ли они Пермь лучшим городом для построения карьеры. Положительно на этот вопрос ответили только 19% респондентов. Противоположной позиции придерживаются 55% жителей Перми, а 25% воздержались от оценок.

Любопытно, что с каждым годом число пермяков, которые положительно отвечают на вопрос «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?», снижается. Так, в 2022 году в Перми 25% горожан придерживались такой оценки, в 2021-м — 31%, в 2020-м — 37%, а в 2014-м положительно оценивали Пермь в плане карьеры 40% горожан.

Традиционно в лидерах рейтинга лучших городов для карьеры в 2023 году оказалась Москва, где 7 из 10 жителей столицы считают, что лучшие возможности для карьерного роста — в этом городе. На втором месте оказался Санкт-Петербург: 57% голосов «за», 17% «против» и 26% воздержавшихся.

Внизу рейтинга расположились Кемерово (12% горожан полагают, что в этом городе можно построить карьеру), а также Новокузнецк, Оренбург и Пенза (13% голосов).

Опрос проводился в городах с населением свыше 500 тыс. жителей в течение месяца.

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