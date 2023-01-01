Максим Артамонов В Свердловском районе Перми несколько десятков домов остались без воды В колодце произошла утечка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 6 сентября, с 10:25 из-за утечки из колодца по ул. Брестской в Перми было отключено водоснабжение в домах по ул. Брестской, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Сергинской, 34, 36, 38, 41, 43, 45. Об этом сообщили в пресс-службе «Новогора-Прикамье».

Сейчас на участке проводятся аварийно-восстановительные работы.

О том, когда они закончатся, можно узнать по тел. 210-06-80.

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