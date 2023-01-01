В Перми на Парковом проспекте пожарные спасали жильцов из горящей многоэтажки Поделиться Твитнуть

фото : Плохие новости Пермь

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, во вторник, 5 сентября, в 18:05 поступило сообщение о пожаре на проспекте Парковом в Перми. К месту ЧП выехали 32 пожарных и 10 единиц техники.

Прибывшие спасатели установили, что на лестничной клетке 8 этажа возле мусоропровода горит мусор на площади 3 кв. м, в подъезде на верхних этажах сильное задымление. Жильцов выводили при помощи спасательных устройств и по автолестнице.

Локализовать горение удалось в 18 часов 33 минуты. Погибших и пострадавших нет.

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