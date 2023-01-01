В Пермском крае собираются расширить комплекс мер поддержки участникам СВО Отличившиеся в спецоперации смогут бесплатно получать земельные участки Поделиться Твитнуть

В связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина в Прикамье рассматривается новая инициатива, которая позволит на безвозмездной основе получить земельный участок разным категориям военнослужащих, получивших звание Героя России или награждённых орденами Российской Федерации за заслуги в ходе СВО. Эту землю можно будет использовать для индивидуального жилого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Обсуждение соответствующего законопроекта состоялось 5 сентября на площадке региональной Общественной палаты Пермского края. В ходе рассмотрения законопроекта, участники заседания внесли ряд предложений по его доработке. Все они будут переданы для рассмотрения в правительство Прикамья, а затем документ поступит в региональное Заксобрание. Законопроект должны принять до конца года. Губернатор края отметил, что Пермский край собирается как можно быстрее исполнить распоряжения президента.

Напомним, что для участников СВО в крае уже установлены льготы в сфере образования, летнего отдыха детей, действует их приоритетный приём в дошкольные образовательные учреждения. Для бойцов в зоне СВО по заявкам жителей региона регулярно формируется и отправляется гуманитарный груз.

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