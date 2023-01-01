Алёна Бронникова Оперативники задержали в Пермском крае межрегиональную группу наркодилеров Из незаконного оборота изъято более 65 кг запрещённых веществ Поделиться Твитнуть

Скрин видео telegram-канала "МВД МЕДИА"

В Пермском крае сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали четырёх фигурантов межрегиональной группы наркодилеров. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк telegram-каналу «МВД МЕДИА».

На след злоумышленников полиция вышла в марте 2023 года. Недалеко от трассы Пермь—Екатеринбург был задержан житель Тюменской области, когда достал из тайника упаковку с запрещённым веществом весом более 11,6 кг. Затем в Кунгурском районе был задержан курьер из Свердловской области. В багажнике его автомобиля полиция обнаружила сумку с оптовой партией наркотика массой около 10 кг.

Ещё двое соучастников были установлены в мае. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в остановленном на трассе Пермь—Краснокамск автомобиле рюкзак с упаковкой наркотиков растительного и синтетического происхождения массой 3,5 кг. Позже в ходе обыска в квартире одного из участников преступной группы в Индустриальном районе Перми оперативники и следователи в оборудованных тайниках нашли ещё свыше 7 кг наркотиков.

«В результате всех мероприятий сотрудниками краевого Управления МВД России перекрыт региональный канал поставок оптовых партий запрещённых веществ в три субъекта России. В общей сложности у участников организованной группы изъято более 65 кг наркотиков. Оптовая стоимость такой партии на теневом рынке составляет почти 140 млн руб.», — сообщила Ирина Волк.

В данный момент возбуждено 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 1, 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Участники дела находятся под стражей. Продолжается предварительное расследование.





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