Алёна Бронникова В Прикамье 244 тысячи жителей поставили прививку от клещевого энцефалита В этом году было зарегистрировано 52 случая этого заболевания Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за восемь месяцев прививку от клещевого вирусного энцефалита поставили 244 тыс. чел. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор в своём telegram-канале.

В ведомстве отмечают, что клещи чаще всего оказываются заражены вирусным энцефалитом и болезнью Лайма, поэтому обращают внимание на необходимость профилактики. Сейчас вакцинация в регионе продолжается.

С начала сезона было зарегистрировано 52 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, из них четыре случая — у детей. Болезнь Лайма была зарегистрирована в 142 случаях, из них — пять у детей.

По данным Роспотребнадзора, всего с укусами клещей в медицинские учреждения Пермского края обратилось почти 14,4 тыс. чел. Больше всего случаев зарегистрировано в Пермском муниципальном округе — 2,1 тыс., в Добрянском городском округе — 827, в Краснокамском — 780. Обнаруживаются клещи чаще всего после посещения индивидуальных садов (7,2 тыс. случаев), леса (3,8 тыс.) и придомовой территории частного сектора (3 тыс. случаев).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.