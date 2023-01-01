Алёна Бронникова Житель Кудымкара угнал такси, чтобы доехать до своей сожительницы Мужчине назначено 10 суток административного ареста Поделиться Твитнуть

В Кудымкаре 34-летний мужчина в ночное время угнал «Ладу Калину», принадлежавшую местному таксисту, чтобы добраться до дома своей сожительницы. Владелец автомобиля обратился в полицию. Вскоре правоохранительные органы установили личность подозреваемого.

«Водитель такси рассказал, что в ночное время оставил свой автомобиль «Лада Калина» на ул. Данилова, а когда вернулся, то обнаружил его пропажу. При этом двери транспортного средства были открыты, а ключи находились в замке зажигания двигателя», — сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Угнанный автомобиль был обнаружен примерно в 3 км от места пропажи, на ул. Кузнецова. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель. Он сознался в содеянном и рассказал, что находился на момент угона в состоянии алкогольного опьянения.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), расследование продолжается. Кроме того, на обвиняемого был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения без права вождения. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

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