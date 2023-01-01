Максим Артамонов На аэродроме Фролово в Перми экстренно сел самолёт Причиной стала открывшаяся дверь Поделиться Твитнуть

Утром 4 сентября самолёт Piper Aztec F PA-23-250, вылетавший с аэродрома Фролово из Перми в Омск (аэродром Поповка), экстренно сел из-за открывшейся в полёте двери. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

Инцидент произошёл в 7:35 мск, а в 7:55 самолёт благополучно сел на аэродроме Фролово.

Воздушное судно принадлежит ООО «Спецавиа».

Piper PA-23 — американский лёгкий двухмоторный самолёт общего назначения. Разработан и производился компанией Piper Aircraft в 1952-1981 гг. Использовался в основном в гражданской авиации. Однако военные ведомства нескольких стран также закупили их для использования в качестве учебных, связных и вспомогательных.

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