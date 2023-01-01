Алёна Бронникова «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» возглавил руководитель дочернего предприятия из Болгарии Экс-глава компании перешёл на работу в центральный аппарат в Москве Поделиться Твитнуть

Болгарская газета "Труд"

Новым генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал Ильшат Шарафутдинов. На новую должность он вступил 4 сентября, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, Сергей Андронов, занимавший ранее эту должность, перешёл на работу в Москву. В центральном аппарате ПАО «ЛУКОЙЛ» в столице он будет возглавлять один из департаментов.

До своего назначения Ильшат Шарафутдинов был руководителем дочерней компании «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в Болгарии. Сергей Андронов находился на посту гендиректора пермского нефтеперерабатывающего завода с ноября 2016 года.





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