Алёна Бронникова Сбербанк оштрафовали за нарушение прав жителя Прикамья при взыскании задолженности Количество звонков работодателю должницы превысило допустимые требования Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае ПАО "Сбербанк" оштрафовали за нарушение требований законодательства о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности. Как сообщили в краевой службе судебных приставов, сумма штрафа составила 50 тыс. руб.

«Сотрудники банковской организации превысили количество звонков работодателю заёмщицы. Согласно действующему законодательству, банк не может взаимодействовать с должниками, а также их коллегами чаще одного раза в сутки и более двух раз в неделю», — рассказали в пресс-службе ГУФССП.

По информации ведомства, менее чем за три месяца работодатель получил около 60 звонков от Сбербанка с требованием передать информацию о просроченной задолженности его сотруднице и необходимости погасить долг в ближайшее время. При этом письменного согласия с работодателем на общение в рамках взыскания займа у банка не было.

Региональное ГУФССП назначило административное наказание в отношении банка. Затем организация дважды пыталась обжаловать решение, но суд не удовлетворил жалобы.





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