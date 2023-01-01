Максим Артамонов
В Прикамье за хищение оштрафовали начальника управления «Газпром газораспределение»
Он украл у предприятия стальные трубы для своего дома
Лысьвенский городской суд рассмотрел оштрафовал начальника Лысьвенского эксплуатационного управления Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», который обвинялся в хищении имущества предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Как установил суд, руководитель управления дал указание подчинённым работникам распилить принадлежащие предприятию стальные трубы, которые потом вывез с территории управления, чтобы использовать их в строительстве частного дома.
Этими действиями предприятию был нанесён ущерб в сумме более 130 тыс. руб.
В итоге суд приговорил мужчину к штрафу в размере 40 тыс. руб. Причинённый ущерб он возместил добровольно.
Решение суда пока не вступил в законную силу.
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