Максим Артамонов В Прикамье за хищение оштрафовали начальника управления «Газпром газораспределение» Он украл у предприятия стальные трубы для своего дома Поделиться Твитнуть

Лысьвенский городской суд рассмотрел оштрафовал начальника Лысьвенского эксплуатационного управления Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», который обвинялся в хищении имущества предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, руководитель управления дал указание подчинённым работникам распилить принадлежащие предприятию стальные трубы, которые потом вывез с территории управления, чтобы использовать их в строительстве частного дома.

Этими действиями предприятию был нанесён ущерб в сумме более 130 тыс. руб.

В итоге суд приговорил мужчину к штрафу в размере 40 тыс. руб. Причинённый ущерб он возместил добровольно.

Решение суда пока не вступил в законную силу.

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