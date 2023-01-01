В Прикамье мужчина избил и изрезал до полусмерти свою знакомую Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следком по региону возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в отношении 26-летнего жителя Верещагино. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, 21 июля вечером 26-летний мужчина в алкогольном опьянении находился в квартире со своей 24-летней знакомой. Между ними началась ссора, во время которой он начал жестоко избивать девушку и резать её ножом. От полученных травм пострадавшая потеряла сознание, а напавший на неё мужчина, решив, что она умерла, ушел из квартиры.

Однако девушке вовремя оказали медицинскую помощь, и она выжила. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

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