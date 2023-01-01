Алёна Бронникова Для операторов дронов в Перми проведут открытую тренировку Принять участие смогут все желающие Поделиться Твитнуть

В Перми 7 сентября пройдёт первая открытая тренировка для операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте краевого Агентства инвестиционного развития (АИР).

«В программе мероприятия — инструктаж пилотов и полёты дронов в пространстве «Точка Кипения — Пермь», а также открытая лекция о сферах применения и видах дронов. Каждый зарегистрированный участник сможет попробовать управлять беспилотником на симуляторе или пилотировать настоящий дрон малого веса», — рассказывает пресс-служба АИР.

Двухчасовая тренировка проводится для операторов FPV-дронов малого веса до 150 гр. и всех желающих узнать подробнее об устройстве БПЛА и попасть в сообщество пилотов.

Мероприятие пройдёт в помещении, дроны не покинут территории «Точки кипения». Организатором является «Уральская академия БПЛА TELPOZ Academy». Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

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