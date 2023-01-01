На улице Папанинцев в Перми загорелся расселённый дом Поделиться Твитнуть

В понедельник, 4 сентября, около 17 час. в МЧС поступило сообщение о пожаре в расселенном многоквартирном доме на ул. Папанинцев в Перми. К месту вызова выехали 12 пожарных и 3 единицы техники.

На месте пожарные расчёты установили, что в пустующем здании горит мусор. Огонь быстро потушили. Погибших и травмированных нет.

Площадь возгорания составила 25 кв. м. Причины пожара устанавливаются.

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