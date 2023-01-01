Алёна Бронникова На набережной Перми выступит экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина Мероприятие состоится 9 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми закрытие летнего сезона на набережной Камы состоится 9 сентября с 11:00 до 22:00. Как сообщает администрация города, заключением праздничной программы станет выступление бывшей солистки российской поп-группы «Мираж» Натальи Гулькиной.

«Праздничный концерт в большом амфитеатре начнется в 16:00 и завершится на закате. На сцене выступят театр Владимира Данилина «Иллюзион», группа «Ананас», Наташа Шнайдер, Мишель Дар. Программу вечера завершит известная певица, экс-солистка групп «Мираж» и «Звёзды» Наталья Гулькина», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В течение всего дня мероприятия для пермяков будут проводиться мастер-классы и тренинги, информационные площадки и игры. На ул. Г. Звезда у спуска на набережную будет организована выставка ретро-автомобилей.

На спортивной части набережной пройдёт фестиваль «Герои улиц». Для представителей уличной культуры и спорта пройдут соревнования по направлениям: брейк-данс, паркур, воркаут, фристайл, стритбол, скейтбординг, bmx, роллер-спорт, кик-скутер, панна футбол, футбол и др.





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