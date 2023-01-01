С начала года в Перми приватизировано 17 тысяч квадратных метров жилья Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

С начала года в Перми приватизированы муниципальные жилые помещения общей площадью 17 тыс. кв. м, об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В ведомстве напомнили, что каждый гражданин один раз имеет право на получение в собственность жилого помещения бесплатно, в порядке приватизации в муниципальном жилищном фонде. Приватизировать муниципальное жильё могут граждане РФ старше 14 лет с согласия всех имеющих право на приватизацию лиц. Помещение становится собственностью, может переходить по наследству, в нём возможна перепланировка, а процедура прописки упрощается.

В 2023 году правом бесплатной приватизации воспользовались жители 431 помещения, всего собственниками стали 707 человек.

Не подлежат приватизации помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения.

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