Максим Артамонов Пермский край окзался в тройке лидеров ПФО по доле расходов населения на ЖКУ В среднем семьи платят за коммунальные услуги больше 5 тыс. в месяц Поделиться Твитнуть

Скриншот рейтинга РИА

Эксперты РИА Новости опубликовали результаты исследования в российских регионах по доле расходов среднестатистической семьи на оплату услуг ЖКУ и топливо для отопления. Рейтинг был составлен на основе данных Росстата.

Как выяснилось, самая высокая доля расходов среди регионов Приволжского федерального округа оказалась в Ульяновской области (11,5%), Пермском крае (11,3%) и Нижегородской области (10,6). Самая низкие показатели — в Башкортостане, Татарстане и Кировской области.

Расходы среднестатистический семьи региона на эти цели составляет 5112 руб., а в РФ — 5071 руб., следует из данных рейтинга.

На сегодняшний день оплата коммунальных услуг — одна из ключевых статей расходов россиян. В итоговые значения доли расходов на ЖКХ включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

Дороже всех такие услуги в 2022 году обходились жителям Магаданской области (порядка 10 тыс. руб.), а дешевле — жителям Дагестана (около 3,6 тыс. руб.).

В отличие от предыдущих рейтингов, в представленном рейтинге для расчёта использовались данные по размеру семьи из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года.

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