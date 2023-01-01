Алёна Бронникова В Пермском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении десяти наркоторговцев-нелегалов Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Правоохранительные органы Прикамья передали в Березниковский городской суд уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в отношении десяти участников преступной группы. Как уточняет пресс-служба краевого МВД, мужчины занимались доставкой, фасовкой наркотиков и оборудованием тайников-закладок.

«Оперативники задержали десятерых злоумышленников осенью прошлого года. Группа была сформирована на этнической основе. Граждане одной из среднеазиатских стран находились на территории России нелегально», - рассказали в ведомстве.

Было установлено, что обвиняемые сбывали наркотики в Березниках, Соликамске, Лысьве, Чусовом и Кизеле. Во время обысков сотрудники полиции изъяли около 500 г запрещённых веществ.

Расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Сейчас все участники группы задержаны и ожидают суда под стражей. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.