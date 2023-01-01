Максим Артамонов В Пермском крае около 24 тысяч человек привито против в кори В этом году зафиксировано уже семь случаев заболевания Поделиться Твитнуть

С начала этого года в Прикамье проводится подчищающая иммунизация против кори. За это время было привито порядка 24 тыс. чел. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

В очагах распространения организованы противоэпидемические мероприятия, медицинское наблюдение за контактными и их вакцинация.

В ведомстве отмечают, что всего в 2023 году в регионе зарегистрировано семь случаев заболевания.

Корь — острое инфекционное заболевание вирусной этиологии. Оно передаётся воздушно-капельным путём. Как правило, сопровождается кашлем, насморком, конъюнктивитом, общей интоксикацией и появлением сыпи на коже.

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