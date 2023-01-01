Олег Антонов

В одном из исторических корпусов бывшего завода Шпагина в Перми отремонтируют крышу

Исполнителю готовы заплатить 13,8 млн рублей

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ул. Советская, 1 лит Е

  Архив ИД «Компаньон»

Минзакупок Прикамья ищет исполнителя работ на текущий ремонт кровли объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в Главных железнодорожных мастерских Уральской горнозаводской дороги служил В.Г. Короленко», расположенного по адресу: Пермь, ул. Советская,1 лит Е . Исполнителю готовы заплатить 13,8 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Итоги аукциона подведут 14 сентября. 

В конкурсной документации сказано, что исполнитель должен выполнить ремонт кровли и чердачного перекрытия со 2 октября по 30 ноября 2023 года. Все работы должны исполняться с учётом  статуса объекта. 



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