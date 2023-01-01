В Перми загорелся расселённый дом на улице Циолковского

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МЧС

В воскресенье, 3 сентября, в 17 час. 36 мин. поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном расселенном доме на ул. Циолковского в Перми.  Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.  

К месту вызова приехали 12 пожарных, к тушению было привлечено три единицы техники. 

По прибытии подразделений МЧС было установлено, что в здании на втором этаже горит бытовой мусор. Ликвидировать горение удалось к 17 час. 45 мин. 

Площадь пожара не превысила 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет. 

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