В Перми загорелся расселённый дом на улице Циолковского Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 3 сентября, в 17 час. 36 мин. поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном расселенном доме на ул. Циолковского в Перми. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

К месту вызова приехали 12 пожарных, к тушению было привлечено три единицы техники.

По прибытии подразделений МЧС было установлено, что в здании на втором этаже горит бытовой мусор. Ликвидировать горение удалось к 17 час. 45 мин.

Площадь пожара не превысила 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.