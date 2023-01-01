Краевую Соборную мечеть в Перми достроят в 2024 году Сегодня работы выполнены на 70% Поделиться Твитнуть

Строительную площадку краевой Соборной мечети (район ост. «Авторадио» на Южной дамбе Перми) посетила делегация в составе главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова, первого заместителя министра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова, директора компании Газпром газораспределение г. Пермь Андрея Бурыкина, муфтия Пермского края Анвара хазрат Аблаева, а также председателя попечительского совета Рината Валеева. Обсуждались вопросы строительства объекта. В частности, было принято решение о возведении газопровода. Проект газификации был готов, но возникли некоторые сложности, которые и обсудили во время испекционной поездки. Об этом сообщили в пресс-службе минтербеза.

Напомним, первый камень в основание мечети был заложен ещё в 1999 году. Но лишь двадцать лет спустя забили первую сваю. Сегодня работы выполнены на 70%. Возводятся минареты, идёт внутренняя отделка помещений, обустраивается территория. Работы в основном ведутся на пожертвования прихожан и меценатов.

Отмечается, что комплекс Соборной мечети станет центром мусульман всего Пермского края. В комплекс войдёт само здание Соборной мечети, ритуальный зал для церемонии прощания и похорон в соответствии с нормами шариата ислама, классы для обучения основам традиционного Ислама, торжественные залы для церемонии бракосочетания и имянаречения.

Завершение основных строительных работ и сдача духовного объекта запанированы на 2024 году.

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