Андрей Стрельцов «Амкар» добывает победу в Белгороде Этот успех возвращает пермскую футбольную команду на четвёртое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Восьмой тур чемпионата Второй лиги в группе «Серебро» «красно-черные» сыграли в Белгороде. Соперником стал местный ФК «Салют». Гости уверенно начали поединок, забив один мяч первом тайме и ещё два после перерыва.

После того как счёт стал 3-0, гости сумели отыграть два мяча, но победа в итоге досталась «Амкару со счётом 3-2. В составе гостей отличились Евгений Тюкалов дважды и Александр Подбельцев.

Этот успех позволил подопечным Ивана Черенчикова подняться вновь на четвёртое место.

«Амкар» завершит первый круг первенства 9 сентября матчем на своём поле с «Новосибирском».

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