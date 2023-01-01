Андрей Стрельцов «Молот» начал сезон с волевой победы Пермская ледовая дружина выиграла матч по буллитам Поделиться Твитнуть

Скриншот видео матча

Стартовал новый чемпионат Высшей Хоккейной Лиги. Пермский «Молот» начал турнир в Орске. Встреча с ХК «Южный Урал» завершилась со счётом 3-2. Основное время игры не выявило победителя — ничья 2-2. Чтобы определить победителя, потребовалось пробивать серию буллитов. Более удачливыми в этом оказались гости. Решающий бросок на счёту оказался у Дмитрия Аржанова.

В основное время шайбы за «Молот» забросили Егор Манин и Дмитрий Воробьёв.

Уже 4 сентября пермские хоккеисты проведут второй матч в турнире. В Челябинске они сыграют с местным «Челметом».

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