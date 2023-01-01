Максим Артамонов
В Перми руководитель фирмы скрыл от налоговой службы 4 млн рублей
Прокуратура требует взыскать всю сумму в доход государства
Прокуратура Ленинского района Перми направила в суд иск о взыскании с руководителя коммерческой фирмы 4 млн руб. в доход бюджета РФ в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного орана.
Ранее Ленинский районный суд Перми признал виновным руководителя коммерческого предприятия за сокрытие денежных средств.
Как устаовил суд, пермяк, зная долге предприятия по налогам и сборам в сумме более 2 млн руб., укрыл от налогооблообложения около 4 млн рублей доходов организации, причинив тем самым ущерб российскому бюджету. Это и стало основанием для обращения прокуратуры в суд.
Исковое заявление направлено в Мотовилихинский районный суд Перми.
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