Алёна Бронникова Ярмарка вакансий в пермском ТЦ за два дня собрала более 2 тысяч участников Вакансии представили 20 крупнейших работодателей региона Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В пермском ТЦ «Эспланада IMALL» прошла ярмарка вакансий, в которой приняли участие более двух тысяч жителей региона. Как сообщает правительство Прикамья, вакансии представили 20 крупнейших компаний региона.

В течение двух дней работодатели проводили собеседования, рассказывали об условиях труда и возможностях карьерного роста всем желающим найти или сменить работу, молодым специалистам, выпускникам вузов и колледжей, старшеклассникам и их родителям. Карьерные и кадровые консультанты Службы занятости помогали участникам ярмарки пройти профориентационное тестирование на платформе «Работа России» и определиться с выбором профессии, подобрать программу переобучения и получить помощь специалистов Центра занятости.

Как рассказал выпускник Пермского политеха, 24-летний Сергей из столицы Прикамья, помимо хорошей зарплаты для него важен социальный климат, условия труда и стабильность предприятия. Кроме того, соискатели обратили внимание на рост престижности и зарплат рабочих профессий.

Среди работодателей были в том числе «ОДК-СТАР», «Пермская научно-производственная компания», «Галополимер-Пермь», «Почта России», «Пермский пороховой завод» и другие. Специалист по кадрам АО «Протон-ПМ» Юлия Аршинова сообщила, что в данный момент на предприятии открыто около 100 вакансий.

«В основном это рабочие специальности. Мы готовы принимать людей без профильного образования, обучать за счёт предприятия с гарантией будущего трудоустройства. Во время учебы работнику платится стипендия. Кроме того, на предприятии действует рациональная система трудовых отношений, в соответствии с которой зарплата сотрудника напрямую зависит от индивидуальных результатов работы», — добавила она.

Глава краевого минсоцразвития Павел Фокин рассказал, что сегодня некоторые компании испытывают определённый дефицит кадров в связи с динамичным развитием и реализацией инвестпроектов.

«Подобные ярмарки — один из эффективных механизмов заполнения кадровой потребности работодателей. Важно, что это место, где соискатель и работодатель могут встретиться и обсудить все значимые вопросы. На прошедшее мероприятие пришло большое количество людей, и я уверен, что в результате экономика края пополнится квалифицированными кадрами, а люди найдут достойную работу», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что деятельность правительства региона направлена на своевременное реагирование и принятие мер по недопущению отрицательных параметров рынка труда. Для этого проводится комплексная работа по оказанию поддержки работодателей и содействию в вопросах трудоустройства жителей.

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