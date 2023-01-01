Экспорт фанеры Пермского края в Китай вырос в 16 раз Поделиться Твитнуть

С начала 2023 года из Пермского края в Китай вывезено 8,8 тыс. куб. м березовой фанеры, оформлено 245 шт. фитосанитарных сертификатов. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Только в августе был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 2,2 тыс. куб. м березовой фанеры, предназначенной для отправки в Китай.

В ведомстве напомнили, что за восемь месяцев прошлого года из региона в КНР было вывезено только 524 куб. м березовой фанеры и оформлено 16 шт. фитосанитарных сертификатов. Экспорт вырос в 16 раз.

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