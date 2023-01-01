АО «СИБУР-Химпром» возглавил Максим Леньков Ранее он занимал пост главного инженера компании Поделиться Твитнуть

Максим Леньков / фото: СИБУР-Химпром

С 1 сентября в должность генерального директора АО «СИБУР-Химпром» вступит Максим Леньков. На посту он сменит Данила Рассказова, который теперь возглавит кадровый блок компании СИБУР в центральном аппарате. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Леньков окончил Томский государственный университет по специальности «Инженер-физик», прошёл бизнес-образовательные программы в рамках корпоративных инициатив СИБУРа в Московской школе управления Сколково. Также, он успешно завершил программу CMBA в учебном заведении Insead.

Леньков работает на СИБУРе почти четверть века. Пришёл на на Томский нефтехимический комбинат в 1999 году слесарем КИПиА 4 разряда. В 2016 году был назначен главным инженером на «Воронежсинтезкаучука», дочернем предприятии компании. С 2018 году он присоединился к функции «Эффективность производства» (ФЭП) Корпоративного центра, в 2020-ом стал руководителем направления «Надежность и ремонты». В 2021 году Максим Леньков был назначен главным инженером АО «СИБУР-Химпром». При его участии на пермском предприятии СИБУРа была достигнута нулевая травматизация.

Максим Леньков выразил амбициозную цель — сделать «СИБУР-Химпром» лидером нефтехимической отрасли региона. Помимо успешного развития бизнеса, Леньков также придаёт большое значение экологической стороне производства. В его планах — продолжить работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду и повышению экологической безопасности производства.

АО «СИБУР-Химпром» — пермская производственная площадка «СИБУР Холдинга», одной из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний в РФ. АО «СИБУР-Химпром» выпускает бутиловые спирты, этилен, пропилен, этилбензол, стирол и полистирол, а также пластификаторы и 2-этилгексанол.

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