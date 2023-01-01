Максим Артамонов В Александровске местный житель отрубил своей сожительнице кисть руки Преступника задержали, возбуждено два уголовных дела Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Александровске СУ СКР по Пермскому краю расследует уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего мужчины, который обвиняется в преступлении против сожительницы. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Также против него возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, 1 июля этого года, находясь в квартире, он ножом отрезал кисть правой руки своей сожительнице, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него назначена и проводится комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

По сообщениям СМИ и соцсетей, мужчина избивал и насиловал сожительницу, заковав в наручники. Свидетелем преступления стал маленький сын, который в момент преступления был в квартире вместе с родителями. Пострадавшей женщине могут установить на руку бионический протез.

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