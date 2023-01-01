Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Фестиваль «Флаэртиана» открывает продажу билетов
Впервые на фестивале применяется абонементная система
Как стало известно «Новому компаньону», Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» 1 сентября, в пятницу, открывает продажу билетов на события XXIII фестиваля, который пройдёт в Перми, в киноцентре «Премьер», с 15 по 23 сентября. Приобрести их можно будет онлайн на сайте flahertiana.ru или в кассе киноцентра «Премьер».
В программе фестиваля — международный, национальный и студенческий конкурс (18+), специальный показ фильма «Стать Джулией» (16+), специальные программы «Замочная скважина времени» (16+), «Флаэртиана Family» (12+), «Театр в кадре» (16+), «Толстой на экране» (12+) и др.
Стоимость стандартного билета на дневной сеанс составит 260 руб., на вечерний — 360 руб. Льготные билеты будут стоить 150 и 200 руб. соответственно. Льготы распространяются на детей до 15 лет включительно, студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и военнослужащих.
Билет на церемонию открытия и закрытия будет стоить 460 руб., льготы на него не распространяются.
В этом году в продаже будут абонементы на 10 показов по цене 3 тыс. руб. Единственный билет-вездеход купить нельзя, но его можно будет выиграть в группе ВКонтакте.
Бесплатными для зрителей будут показы студенческого конкурса, программ «Пермское кино» (6+), «Россия — взгляд в будущее» (12+) и онлайн-показы на сайте flahertiana.ru.
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