В сентябре в Прикамье начнутся новые занятия в рамках проекта «Детский сад хоккейных надежд» Среди малышей будут выявлять таланты Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Федерация хоккея Пермского края во второй раз запускает свой проект «Детский сад хоккейных надежд». С сентября по ноябрь этого года воспитанники детсадов будут знакомиться с новым для себя видом спорта, выполнять упражнения ОФП с элементами хоккея. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Тематические занятия будут проходить на базе детских садов. Для этого педагогам предоставят инвентарь, который в дальнейшем останется в учреждениях для организации тематических хоккейных мероприятий зимой.

Проект «Детский сад хоккейных надежд» реализуется на средства гранта Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». В этом году на эти цели региональная федерация хоккея получила 5,5 млн руб.

Впервые событие было реализовано в прошлом году и объединило более 4 тыс. ребят, которые попробовали себя в хоккее. В 2022 году в проекте участвовали детсады Перми, Чайковского, Красновишерского, Лысьвенского, Ординского, Краснокамского, Бардымского, Куединского, Губахинского муниципальных округов.

По словам президента краевой Федерации хоккея Алексея Чикунова, занятия будут проходить на базе дошкольных учреждений в течение дня, на них будут приглашены тренеры, которые увидят потенциал каждого участника проекта.

«По итогу участники сдадут контрольные нормативы, а их результаты будут направлены в хоккейные секции по месту жительства. По ним также будет возможно определить одарённого ребёнка и предметно начать вести диалог с родителями потенциально новой хоккейной «звездочки», а также заинтересовать детей хоккеем в будущем», — рассказал он.

Как пояснили в Минспорта Пермского края, масштаб проекта не ограничивается Пермским краем — этот опыт планируется реализовать на территории Приволжского федерального округа. По итогам проекта более 10 тыс. детей обучат навыкам игры в хоккей.

На территории Пермского края продолжение проекта также нашло отклик в адаптивном хоккее. Так, с января этого года детский сад № 50 для детей с нарушением зрения продолжает проект «Золотая шайба: детский сад хоккейных надежд». В будущем дети готовятся к зачислению в команду «Молния Прикамья» для слабовидящих детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.