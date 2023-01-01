Краевое Минагро поддерживает развитие сельхозкооперации Сельскохозяйственная кооперация в регионе развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Поделиться Твитнуть

Фото: министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края объявило приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на субсидирование части затрат за 2023 год.

Воспользоваться поддержкой из бюджета и возместить часть затрат можно по нескольким направлениям, например: приобретение недвижимого имущества в целях последующей его передачи в собственность членов кооператива или приобретение сельхозтехники и оборудования с последующей его передачи в собственность членов СПОК. Кроме этого, из бюджета субсидируется и закупка сельхозпродукции у членов кооператива

Получить господдержку могут только потребительские кооперативы.

Размер субсидии может составлять до 50% затрат, но не более 10 млн рублей. Подробности предоставления субсидий можно узнать на сайте краевого Минагро.

В целом, за последние пять лет на развитие кооперативов в виде субсидий было выделено более 100 млн рублей. Финансовая поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России.

Также на развитие материально-технической базы кооперативов сельхозпроизводителям Прикамья предоставляются гранты в размере до 30 млн руб. За последние пять лет на эти цели направлено более 208 млн руб.

По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, объединение фермеров, малых производителей в кооперативы диктуется самой экономикой.

«Для сельхозпроизводителей это позволит оптимизировать расходы по логистике, продвижению продукции и сбыту в торговые сети по привлекательным ценам», — пояснил он.

Документы будут приниматься в ГКУ «Центр развития агробизнеса» (подведомственное учреждение Минагро) с 4 по 29 сентября по адресу: Пермь, ул. Ленина 22а, 3 этаж.

В Центре развития агробизнеса сельхозпроизводители смогут также получить консультацию как по оформлению документов для предоставления субсидии, так и информацию о других мерах господдержки, которая реализуется в Прикамье. Тел: 8 (342) 258-19-01, (342) 258-19-02. Адрес эл. почты ГКУ: info@cra.permkrai.ru.

На сегодняшний день в Пермском крае действуют кооперативы, объединяющие пчеловодов, производителей и переработчиков молока и мяса.

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