В Оверятах построили новую сельскую амбулаторию К ней прикрепят 5 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

В посёлке Оверята Краснокамского городского округа завершено строительство сельской врачебной амбулатории (СВА). После того как будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания, начнётся процедура лицензирования. Строительством объекта занималась Корпорация развития Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным минздрава Прикамья, общая площадь здания новой амбулатории составляет 536 кв. м. Медучреждение рассчитано на приём 40 пациентов в смену, оно уже полностью укомплектовано всем необходимым медицинским оборудованием.

В амбулатории будут помещения для приёма терапевта, педиатра, врача-хирурга, стоматолога, отоларинголога. Кроме того, в здании оборудованы кабинет физиотерапии и доврачебный кабинет.

К новому медучреждению прикрепят около 5 тыс. жителей, порядка тысячи из них — дети.

В региональном Минстрое отметили, что строительство новых СВА в муниципалитетах ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Так, в этом году в Чердынском городском округе в поселке Ныробе было завершено строительство сельской врачебной амбулатории.

Всего с начала года в Пермском крае открыто семь объектов здравоохранения. СВА в Оверятах — восьмое учреждение, которое готовится к приёму пациентов. До конца года планируется открыть или завершить возведение ещё шести объектов.

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