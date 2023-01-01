Максим Артамонов В сентябре состоятся аукционы по аренде и продаже земельных участков для физлиц На торги выставлены участки под ИЖС и для сельскохозяйственных нужд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 14 и 21 сентября состоятся два аукциона на право заключения договоров аренды и продажи земельных участков. На торги выставлено четыре лота. Их общая площадь — 3490 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

На первом аукционе разыграют участок в Камской долине по ул. Борцов Революции, 217д, предназначенный под строительство индивидуального жилого дома (ИЖС). Площадь этого участка — 1300 кв. м. Участниками этого аукциона могут только физлица, которые не являются индивидуальными предпринимателями.

На вторые торги, которые состоятся 21 сентября, выставлено два участка под ИЖС в микрорайоне Ново-Бродовский по адресам: ул. Летняя, 2 и Летняя, 2а. При этом по первому участку пройдёт аукцион по продаже земли в собственность. В торгах смогут принять участие также только физлица (не индивидуальные предприниматели).

В этот же день, на 21 сентября, на аукционе предлагается взять в аренду участок по ул. Субботинской, 5а в Индустриальном районе Перми под выращивание зерновых и иных сельхозкультур.

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