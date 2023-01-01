Максим Артамонов Глава Прикамья попросил министра образования Раису Кассину научить подрядчиков озеленению Поделиться Твитнуть

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В ходе выездного заседания в Чайковском губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работу местных подрядчиков. Глава региона обратил внимание, что при строительстве объектов социальной инфраструктуры (школ и больниц) в ходе благоустройства остаются вопросы к подрядчикам по поводу озеленения. Поэтому министерству образования вместе с ПГАТУ было поручено создать программы обучения для подрядчиков, которые работают по госконтрактам в сфере благоустройства.

Глава Прикамья сообщил, что у него "складывается впечатление, что подрядчики вообще не понимают, что такое озеленение, при выполнении работ по благоустройству". В связи с этим он попросил министра образования региона Раису Кассину вместе с ректором аграрного университета подумать, как решить эту проблему.

"Этих товарищей, которые занимаются благоустройством, надо научить, что такое озеленение. Чтобы у них через две недели ничего не засохло. Ученье — свет, а неученье — засохшая трава», — отметил губернатор.

По мнению губернатора, программа по обучению подрядчиков также позволит аграрному университету получить внебюджетные источники финансирования.

Кроме того, поручение дадут краевому минстрою, министерству ЖКХ и минспорта.

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