Максим Артамонов Задолженность жителей Прикамья за услуги ЖКХ составила более 5 млрд рублей Самые проблемные территории — Пермь, Березники, Соликамск, Чусовой и Лысьва Поделиться Твитнуть

За шесть месяцев этого года собираемость платежей за коммунальные услуги составила более 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако долги населения за услуги ЖКХ продолжают оставаться на высоком уровне. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артём Балахнин на выездном заседании регионального правительства в Чайковском.

По словам министра, по состоянию на 1 июля 2023 года задолженность пермяков составляет чуть больше 5 млрд руб., и есть топ-5 муниципалитетов, где эта задолженность имеет самые высокие показатели. Это и Пермь, Березники, Соликамск Чусовой и Лысьвенский городские округа.

«Платёжная дисциплина потребителей — это тот источник, который позволяет нам качественно проводить работы к осенне-зимнему периоду. Поэтому призываю всех жителей вовремя оплачивать квиточки за коммунальные ресурсы, так как это денежные средства, которые напрямую поступают в ресурсоснабжающие организации и от этого напрямую зависит качество работ к предстоящему отопительному сезону», — пояснил Артём Балахнин.

По данным министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, на сегодняшний день Прикамье на 90% готово к предстоящему отопительному сезону, однако перед ресурсоснабжающими организациями есть долги в размере 11,2 млрд руб.

С 2023 по 2025 году на развитие системы коммунальной инфраструктуры планируется направить 13,9 млрд руб.

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