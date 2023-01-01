Алёна Бронникова Пермское УФАС раскрыло картель при госзакупках в сфере здравоохранения на 91,5 млн рублей Картельное соглашение было заключено с целью поддержания цен на пяти аукционах Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС раскрыло картельный сговор, заключённый между двумя участниками аукционов в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». По данным пресс-службы ведомства, заказчиками выступали краевое «Управление автомобильных дорог и транспорта» и «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф».

«Установлено, что при проведении в 2021 и 2022 годах пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между двумя участниками ООО «Альфа-гарант» и ООО «Грузавтоимпорт» было заключено картельное соглашение в целях поддержания цен на аукционах и как следствие получения наибольшей прибыли. Сумма незаконно заключённых контрактов составила около 91,5 млн руб.» — сообщают в антимонопольной службе.

Участники являются аффилированными лицами и имеют корпоративное, экономическое, территориальное и структурное единство. При формировании и подаче заявок они использовали единую инфраструктуру, кроме того, составлением заявок и определением ценовых предложений в компаниях занимались одни и те же лица.

В результате картельного сговора «Альфа-гарант» и «Грузавтоимпорт» незаконно получили суммарный доход в крупном размере. Это послужило основанием для направления материалов дела в правоохранительные органы по факту нарушения Закона о защите конкуренции для проведения проверки на предмет наличия признаков преступления.

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