Максим Артамонов В Перми полиция и росгвардейцы изъяли в ночном клубе более 40 литров контрафактного алкоголя Шестерых посетителей отправили на медосвидетельствование Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Управления МВД России по Перми и росгвардейцы провели проверку в ночном клубе на улице Ленина, 27 на предмет незаконного оборота наркотиков. Во время проверки были изъяты более 40 литров алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов на сумму более 120 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В ведомстве также отметили, что 36 посетителей ночного клуба проверили на предмет нахождения в розыске, а шестерых отправили на медицинское освидетельствование с признаками наркотического опьянения.

Кроме того, во время оперативных мероприятий к ночному клубу за рулём автомобиля подъехал пьяный посетитель. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Мужчину отстранили от управления транспортным средством.

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