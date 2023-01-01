Алёна Бронникова Приставы арестовали имущество кафе «Хуторок» в центре Перми Владелица заведения накопила задолженность в размере 600 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В кафе «Хуторок» на ул. Краснова, 25 в Перми судебные приставы наложили арест на предметы интерьера и мебель. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП Прикамья.

«Предпринимательница длительное время игнорировала задолженности по налогам, кредитным и коммунальным платежам, общая сумма невыплаченных взыскателям средств составила порядка 600 тыс. руб.», — уточняет пресс-служба судебных приставов.

По данным ведомства, в отношении владелицы кафе было возбуждено исполнительное производство. Несмотря на предупреждения, что из-за накопившегося долга заведение может остаться без мебели, и вынесение постановлений, женщина так и не исполнила финансовые обязательства.

Сотрудники ФССП составили акт описи и ареста на предметы интерьера и мебель, оставив его владелице на ответственное хранение. Сейчас у неё ещё есть время, чтобы оплатить долги и вернуть право распоряжаться имуществом.





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