Житель Прикамья выиграл в лотерею около 19 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

В понедельник, 28 августа, состоялся розыгрыш суперприза гослотереи «Рапидо» на сумму 18,9 млн руб. Выиграл его житель Пермского края. Об этом сообщили в компании «Столото».

За выигрышем победитель пока не обратился. Известно, что он купил билет за 300 руб. в мобильной версии сайта «Столото».

Недавно в СМИ сообщали о том, что пермяк выиграла в лотерею более 10 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.