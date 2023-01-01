В Мотовилихе отремонтировали улицу Лебедева Её сдали в эксплуатацию на год раньше Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Перми продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К концу лета часть объектов уже завершена и введена в эксплуатацию. Некоторые даже на год раньше запланированного. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В частности, в Мотовилихинском районе Перми завершён ремонт ул. Лебедева. Её планировалось привести в порядок только в 2024 году.

По поручению краевых властей, контрактация объектов ведётся заблаговременно, потому что своевременный выбор подрядчика позволяет заранее подготовиться к дорожному сезону, который в климатических условиях Пермского края ограничен по времени.

Кроме того, такие меры позволяют создать «подушку безопасности», которая нужна в ситуации выбора недобросовестного подрядчика.

Ремонт ул. Лебедева выполнила подрядная организация ООО «Стройград Плюс». Дорожники отремонтировали проезжую часть, привели в порядок газоны и частично тротуары, установили новый бортовой камень и знаки, смонтировали пешеходные ограждения и нанесли разметку.

Отремонтированная улица играет важную роль в городе, поскольку на ней расположена детская клиническая больница № 13.

Приёмку работ вела специальная приёмочная комиссия в составе специалистов краевого минтранса, администрации города, общественников и подрядчика. По итогам проверки замечаний не возникло, работы были приняты в полном объёме.

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