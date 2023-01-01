Максим Артамонов

С начала года в Пермском крае власти приобрели для детей-сирот 102 квартиры

Всего за год должны купить 320 жилых помещений

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Дома для детей сирот

На заседании совета глав муниципальных образований Пермского края подвели промежуточные итоги кампании по обеспечению жильём детей-сирот за семь месяцев 2023 года.

Как рассказал министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов, согласно плану, муниципалитеты Прикамья должны приобрести более 270 жилых помещений, при этом на 1 августа органы местного самоуправления законтрактовали порядка 690 млн руб., или 86% от общего объёма средств.

Всего в этом году на приобретение жилья для детей-сирот выделено 820 млн руб.

«Планируется приобрести 320 жилых помещений, что свидетельствует о том, что план на год будет перевыполнен. На 100% законтрактовали средства 29 муниципалитетов. Полностью освоили план три территории — Горнозаводск, Чайковский и Очёр», — отметил министр.

Жильё для детей-сирот

Из презентации Артёма Габдарахманова

Он добавил, что, в соответствии с законодательством, нормой о приобретении жилья на территории других муниципальных образований воспользовались 16 муниципалитетов — таким способом приобретено 35 квартир. Такая возможность действует в Пермском крае с 2022 года.

«По соглашению, подписанному с Минстроем РФ, из федерального бюджета выделено 208,7 млн руб. С учётом софинансирования из краевого бюджета — более 278,2 млн руб. Средства федерального бюджета предоставлены девяти муниципальным образованиям. На 25 августа освоение средств составляет 223,5 млн руб. (80,3%). Приобретено 102 жилых помещения», — отметил Габдрахманов.

По словам министра, на сегодняшний день есть несколько способов формирования специализированного жилищного фонда — от приобретения жилья на первичном и вторичном рынке до строительства жилых домов. При этом обязательной является госэкспертиза проекта строительства и госстройнадзор.

Всего в Пермском крае на сегодняшний день живёт 10 тыс. детей-сирот. Согласно российскому законодательству, жильё должно предоставляться всем выпускникам детских домов, однако иногда приходится добиваться положенных квадратных метров через суд, а само жильё бывает низкого качества. Так, осенью 2019 года администрация Кудымкара купила квартиры для детей-сирот в городском м/р Быстрый. Однако через два года, после жалоб сирот, независимая экспертиза признала это жильё негодным. Людей временно переселили, а администрация обратилась в суд с иском о признании контракта притворной сделкой.

В августе 2019 года новое здание для выпускников детских домов было признано непригодным для проживания. В том же году непригодными были признаны условия в доме для детей-сирот в Добрянке.

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