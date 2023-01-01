Максим Артамонов Более 18 тысяч человек вместо покупки цветов переведут деньги на поддержку больных детей В Пермском крае перед началом учебного года проводится акция «Цветы жизни» Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В Пермском крае продолжается акция «Цветы жизни», которая посвящена поддержке детей с тяжёлыми заболеваниями и риском сиротства. На сегодняшний день на участие в акции зарегистрировалось более 18 тыс. чел. из 28 территорий Пермского края и даже из других регионов. Пожертвования принимаются до 10 сентября, сообщили в благотворительном фонде помощи детям «Дедморозим».

Как поясняют организаторы, участвовать необязательно всем классом, это может быть инициативная группа или вовсе один человек. Суть акции состоит в отказе от большого числа букетов педагогам — сэкономленные таким образом деньги направляются на помощь подопечным фонда «Дедморозим», который привлекает необходимых специалистов.

С 2018 года, когда акция впервые прошла в Пермском крае, в ней участвовали 140 тыс. человек — школьники, их родители и учителя из Прикамья и других регионов. По словам координаторов акции, темпы нынешней регистрации не уступают опыту прошлых лет.

Большинство детей, которым требуется помощь, не могут самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и посещать школу. Поэтому любая помощь им важна.

Узнать о правилах проведения акции можно на сайте «Дедморозим».

В этом году акцию информационно поддерживает пермский филиал Почты России. Об условиях участия можно узнать в пунктах почтовых отделений.

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