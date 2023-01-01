В Полазне прошли соревнования нефтяников по гребле на лодках «Драконах» Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В канун Дня нефтяника состоялось традиционное спортивное мероприятие — корпоративные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Кстати, этой традиции нефтяников уже 15 лет! В нынешнем чемпионате приняли участие 16 команд — 6 мужских и 10 смешанных из 13 организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а это почти 300 чел.

Традиция пермских нефтяников — отмечать свой профессиональный праздник вместе со спортом — зародилась 15 лет назад, в 2008 году, на берегу Мотовилихинского пруда. А в этом году гребцы вышли на старт в устье реки Полазны.

Чемпионат состоит из нескольких этапов: предварительного заезда, финала и суперфинала. Дистанция на каждом из этапов одна — 400 м, для мужских и смешанных команд. По итогам гонок в суперфинальном заплыве первыми в мужских и смешанных командах стали гребцы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Второй в смешанном суперфинале стала команда «ЛУКОЙ-ПЕРМЬ», третьей — «ПермНИПИнефть». А в суперфинале мужских команд учёные и нефтедобытчики поменялись на пьедестале почёта местами.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Корпоративный спорт, его поддержка и развитие — очень важное направление, ведь самое ценное, что есть у человека, это здоровье, а регулярные занятия спортом способствуют его укреплению. Сегодняшнее мероприятие позволило каждой команде и её спортсменам продемонстрировать свой уровень подготовки, и хочу сказать, что он был на высоте», — подчеркнула министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Стоит отметить, что в регионе этот вид спортивных игр приобрёл популярность именно благодаря традиционному турниру ЛУКОЙЛа. Прикамье остаётся по-прежнему родиной лукойловских «Драконов» и единственной территорией деятельности Компании, на которой они проходят. Также в 2021 году при поддержке ЛУКОЙЛа была создана команда по гребле на лодках класса «Дракон» с созвучным названием — «Камские драконы», в которую вошли сотрудники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В том же году команда стала победителем Кубка России.

«Гонки на «Драконах» становятся настоящим праздником здорового образа жизни, демонстрацией сплочённости трудовых коллективов и прекрасной возможностью для общения, что является очередным подтверждением корпоративного лозунга ЛУКОЙЛа „Всегда в движении!“», — отметил председатель объединённой первичной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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