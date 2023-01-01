В Перми до 15 октября закроют движение в тоннеле на улице Дзержинского Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

С понедельника, 4 сентября, временно закрывается движение транспорта в тоннеле на ул. Дзержинского в Перми. Объект соединяет улицы Дзержинского и Вишерскую, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения вводятся до 15 октября. Они связаны со строительством автомобильной дороги «Переход улица Строителей — площадь Гайдара».

Объезд закрытого участка возможен по улицам Локомотивной и Окулова.

Заказчику, управлению автомобильных дорог и транспорта Пермского края, поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.

Автомобилистам просят планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.