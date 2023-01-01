Начальнику пермского департамента общественной безопасности прочат новую должность Он может стать замглавы города или перейти на работу в минтербез Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Начальник департамента общественной безопасности мэрии Перми Алексей Туров рассматривается на должность замглавы города по безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к городским властям. Сейчас обязанности замглавы Перми по безопасности исполняет Владимир Молоковских — руководитель аппарата мэрии.

Также издание приводит и другую версию: Туров может перейти на работу в минтербез Прикамья и занять пост заместителя министра территориальной безопасности Пермского края.

Алексей Туров возглавляет департамент общественной безопасности Перми с февраля 2022 года. Ранее он возглавлял УМВД Перми.

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